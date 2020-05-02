رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

تقدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والسادة النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقادة القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان .





و أكد الدكتور ماجد نجم أن هذه الملحمة المجيدة ستظل شاهدة على بطولات و تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل التي نستلهم منها أسمى معانى الفداء والعطاء، مضيفا أن هذه الحرب أنهت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يُقهر.





و أضاف أن هذا اليوم العظيم هو مصدر مجد و فخر للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري على مر التاريخ، ووسام على الصدور ، وشفيع للشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودمائهم من أجل الزود عن الوطن.





وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية دعم قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة في هذه المرحلة الراهنة لقهر قوى الشر والإرهاب الغادر الذي يحاول النيل من أبنائنا وأرضنا، مؤكدًا على ثقة جامعة حلوان وأبناء الشعب المصري في قيادتة السياسية وقواته المسلحة والشرطة في العبور من الأزمات كافة، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل مصر أمنًا و أمانًا للمصريين جمعيا.