بيري محمد تكتب: بالعامية أتكلم

- بعد ضربات كتير قاسية من الحياة ... هتلاقي نفسك بتبني سياج حوالين عالمك وبتستمتع بصحبة نفسك" ... مش وحيد .. بالعكس عندك معارف كتير .. بس كينونتك "مقدسة" ... بمعنى لا بتأثر فيك كلمة من حقود .. ولا بتبقا مستني مدح من قريب .. ما بتصدقش إلا لما الأفعال تبقا صوتها أعلى من الكلام.

- مبيفرقش معاك إن الناس تحبك ... لكن بيفرق معاك أوي إنهم يحترموك ... مبتدورش على حبهم لكن تعاملهم باحترام معاك بيصبح فرض مش أوبشن ... وإلا مايلوموش إلا نفسهم ....





- بترمم روحك بروحك .. بتعمل أي شئ علشان توصل للمكان اللي تستحقه .. بتنفض عن نفسك كل الكلام السلبي .. وبتلف وشك بمنتهى السهولة لأي حد أساء ليك ... وبتبعد عن أي شئ بيعكر صفو مزاجك ...





- بتتأكد إن أغلب الحاجات اللي ضايقتك في الماضي ما هي إلا محض سخافات مبتذلة ... وبتبقا أكتر صلابة وأكتر تحدي وبتنافس نفسك وبس ... لأنك خلاص مابتسمحش للمقارنات مع أي حد ....





- مش أناني لكن مخلص لذاتك ... مش مغرور بس فخور بانجازاتك مهما كانت بسيطة ... بتدي بدون انتظار مقابل لكن بتختار القريبين منك بعناية ... اللي وجودهم مبهج في حياتك وبتحافظ عليهم ...بتميل لصحبة أنقياء الروح مش الناجحين ولا المتفوقين ... الأسوياء نفسيًا بقدر الإمكان مش الطموحين ...





- ما بتشكيش أي شيء جواك غير لربنا ، وواحد اتنين بالكتير من "كريمة الكريمة".





- الاكتفاء بالذات مش معناه إنك بترفض البشر ... لكن بيعني إن حياتك مابتوقفش عليهم





- عندما تكتفي بنفسك يصبح وجود البشر في حياتك لطيفًا وغيابهم لا يضر..حب نفسك فالأنانيه مع النفس. بقيت ميزه في الزمن الحالي .بالعاميه اتكلم صاحب نفسك فهي الابقي لك.







