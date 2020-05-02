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مرأة

مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 10:16 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة هنا شيحة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أدلى الفنان أحمد فلوكس ببعض التصريحات حول انفصاله عن هنا شيحة خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".

تتميز الفنانة هنا شيحة باختيارها الراقي للفساتين التي تظهر بها في المهرجانات السينمائية، و تعتمد على إبراز جمالها وقوامها الرشيق.

وتتمع هنا شيحة باللمسات الجمالية الجذابة حيث ترتكز على قصات الشعر وفقًا للموضة، كما تميل إلى الشعر القصير المموج باللون الذهبي.

وتفضل هنا شيحة ارتداء الفساتين ذات الألوان الزاهية والفاتحة مثل الأبيض والذهبي والبرتقالي.

كما تستكمل إطلالتها الأنيقة بمجموعة من المجوهرات بشكل جمالي يخطف الأنظار دائما.

وإليكم أبرز فساتين هنا شيحة ..
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد
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