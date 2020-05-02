وزير التعليم : تسليم أبحاث الطلاب إلكترونيا يضمن الحفاظ على سريتها ونزاهة تصحيحها





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن فكرة تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا ، يضمن جودة عمليات تصحيحها و فرزها و الحفاظ على سريتها.





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن هذا لا يعني أن الوزارة تجبر الطلاب على تسليم المشروعات البحثية إلكترونيا ولكن الوزارة تترك الحرية لكل طالب بأن يختار طريقة تسليم المشروع البحثي إما إلكترونيا أو ورقيا حسب الامكانيات المتاحة لديه.





وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الخطوات الواجب على طلاب المدارس اتباعها لتسليم المشروعات البحثية بشكل إلكتروني .





حيث قال وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له منذ قليل ، على الطالب اتباع الاتي :





١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF





٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي:





إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)





وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.









٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.





٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"





٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.





٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).





٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".





وأوضح وزير التربية والتعليم أنه سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات البحثية " على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تفضل أن يقوم طلاب المدارس بعمل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييمهم ، وأن يسلموها بشكل إلكتروني.