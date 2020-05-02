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حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بأوسيم

السبت 02/مايو/2020 - 09:23 م
تجديد حبس عصابة سرقة
تجديد حبس عصابة سرقة السيارات
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم السبت، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الدراجات النارية "التكاتك" بأسلوب المغافلة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث مركز شرطة أوسيم تفيد قيام ثلاثة عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية التوك توك بأسلوب المغافلة مُتخذين من دوائر أقسام شرطة "أوسيم، العجوزة، الجيزة، أول أكتوبر، الخصوص بالقليوبية، المرج بالقاهرة" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع سرقة توك توك وتم بإرشادهم ضبط المسروقات لدى عميلهم عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية وكذا ضبط 3 دراجات نارية توك توك مطموسة الأرقام وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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