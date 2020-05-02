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رياضة

اخبار الزمالك.. الابيض يتفاوض مع بوطيب بشأن شكواه لـ الفيفا .. حقيقة رحيل فرجاني ساسي ومصطفى محمد

السبت 02/مايو/2020 - 09:36 م
خالد بوطيب وفرجاني
خالد بوطيب وفرجاني ساسي ومصطفي محمد
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حسن العمدة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار نادي الزمالك على مدار اليوم والتي نرصد لكم أبرزها فيما يلي.


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تواصل مسؤولي النادي مع وكيل المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق الأسبق لإثنائه عن استكمال الشكوى ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للحصول على مستحقاته.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان مجلس  إدارة النادى طلب  من الفرنسي باتريس كايترون المدير الفني لفريق الكرة سرعة ارسال تقريره عن اللاعبين خلال الايام الحاليه لنحديد احتياجاته للموسم الجديد.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على استمرار مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى الموسم المقبل.

أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك، استبعاد فكرة رحيل التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، في فترة الانتقالات المقبلة، خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالفريق الأبيض. 

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