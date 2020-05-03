حكاية أكلة .. الملوخية نبات سام عند الهكسوس .. والبابا غنوج هدية التلاميذ لمعلمهم .. وكفتة داوود باشا تخليدًا لذكرى الوالي

- الملوخية من نبات سام عند الهكسوس إلى دواء شاف للمعز الفاطمي
- البابا غنوج هدية التلاميذ لمعلمهم وأصبح ملك المقبلات
- كفتة داوود باشا تخليدًا لأكثر الولاة حبًا لمصر
كل الأطعمة الشهية سواء الحلويات أو ذات الطعم الحادق لها سر في تسميتها، ونقدم من خلال السطور التالية تاريخ 3 أكلات.
تعد الملوخية من أشهر وأقدم الأكلات المصرية، ولا يخلو أى منزل من تواجدها بشكل مستمر على السفرة، ويتناولها العديد بطرق مختلفة فمنهم من يفضلها على الأرز، والبعض الأخر بالعيش، والبعض يتناولها كشوربة.
وتعتبر الملوخية نبات قديم فى عهد الفراعنة، وكانت تسمى "خية"، وكان المصريون يعتقدون أنها نبات سام لأنها كانت تزرع على ضفاف النيل، وأى نبات على ضفاف النيل كان يعتبر ساما، وعندما احتل الهكسوس مصر أجبروا المصريين على تناولها وكانوا يقولون لهم: "ملو، خية" أي كلوا "خية" وبعدما تناولها المصريون وظنوا أنهم سيموتون ثم اكتشفوا أنها غير سامة وتصلح للأكل.
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وفى عصر الدولة الفاطمية، حينما علم الحاكم بأمر الله بالفوائد الصحية لنبات الملوخية قرر أن يشيع فى القاهرة أنها نبات سام حتى يبتعد عن تناولها عامة الشعب، حتى يستأثر بفوائدها لنفسه كما يقول عنه التاريخ.
وفى حكاية أخرى أصاب المعز لدين الله بألم شديد بالمعدة فنصحه الأطباء بتناول الملوخية، وبالفعل شفى بعد أكلها فحرمها على الشعب ليستأثر بأكلها لنفسه ولحاشيته حتى أنه أسماها "ملوكية" أى أنها أكلة الملوك.
ومع الوقت تم تحريف الكلمة إلى ملوخية، وبعد انتهاء حكم المعز لدين الله وانتهاء الدولة الفاطمية بأكملها، أصبح للملوخية مذاق ووضع خاص عند المصريين يقومون بطهيها فى الأعياد والمناسبات المحببة لهم وفى الأيام العادية أيضًا.
طبق شهي لا تكتمل مائدة الطعام بدونه، يحبه الرجال والسيدات وبعض الأطفال، يتميز بكونه «ملك المقبلات» لمكانته الخاصة بجانب الأطباق الرئيسية سواء في مصر أو البلاد العربية، مرتبط ارتباطًا وثيقا بالأسماك والمشويات، وبالرغم من أنه يلقب بالملك إلا مكونات تحضيره رخيصة الثمن إنه البابا غنوج.
يعود أصل البابا غنوج إلى القرن الأول الميلادي في بلاد الشام، كان يوجد قس محبوب بين البشر والتلاميذ يدعى «البابا غنوج»، حاول جميع التلاميذ تقديم لها أي نوع من الهدايا البسيطة، ففكر أحدهم أن تكون الهدية عبارة عن أكلة مميزة تقديرًا لمجهوداته معهم، فحاول أن يطهي له البذنجان والثوم وببعض الخضروات مع الطحين دون أن تكون الوصفة في ذهنه من قبل.
قدم التلميذ هذه الأكلة المميزة إلى البابا غنوج، فاستقبلها في فرح شديد وجمع كل تلاميذه حوله واحضر الخبز الطازج لتناول الطعام معًا، فنالت إعجاب الجميع ومن وقتها واشتهرت باسم «البابا غنوج».
اشتهر البابا غنوج في بلاد الشام، ولكن بعد فترة انتقلت إلى مصر عن طريق تعامل المصريين مع الشام في القوافل التجارية.
تتشكل اللحم المفروم على هيئة كرات ممزوجة ببعض المكونات الصحية، توضع في الصلصة الحمراء وتقدم على وجبة الغداء للأسرة، يحبها الصغار لشكلها الجمالي، والكبار لفائدتها الصحية، إنها كفتة داوود باشا التاريخية.
ويرجع أصل كفتة داوود باشا إلى الوالي العثماني في القرن التاسع عشر، كان يهوى كرات اللحم الشهية على وجبة الغداء، ويقوم بتجهيزها أمهر الطهاه في بلاد الشام وتركيا، لذلك تم تسميتها على أسمه.
داوود باشا من الحكام الذين أحبوا مصر حبًا شديدا، ومع انتقاله إلى مصر حاول أن يدخل كل الأطعمة التي يشتهيها في تركيا، مع جلب الطهاه البارعين في تجهيزيها بأشهى الوصفات.
لم تكن كفتة داوود باشا هي الشئ الوحيد الذي أدخله الوالي العثماني إلى مصر، بينما أهتم بالمجال الطبي والمعماري وحاول على إزدهار مصر في عهده.