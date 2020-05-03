حكاية أكلة .. الملوخية نبات سام عند الهكسوس .. والبابا غنوج هدية التلاميذ لمعلمهم .. وكفتة داوود باشا تخليدًا لذكرى الوالي

وتعتبر

نبات قديم فى عهد الفراعنة، وكانت تسمى "خية"، وكان المصريون يعتقدون أنها نبات سام لأنها كانت تزرع على ضفاف النيل، وأى نبات على ضفاف النيل كان يعتبر ساما، وعندما احتل الهكسوس مصر أجبروا المصريين على تناولها وكانوا يقولون لهم: "ملو، خية" أي كلوا "خية" وبعدما تناولها المصريون وظنوا أنهم سيموتون ثم اكتشفوا أنها غير سامة وتصلح للأكل.