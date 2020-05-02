البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون يشيدون بـ سلوى عثمان: أعظم مشهد فى تاريخ الدراما

تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل " البرنس " بطولة الفنان محمد رمضان " تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر عقب انتهاء الحلقة ودشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج " البرنس" وجاءت ابرز التغريدات كالاتي:
مشهد النهارده ف مسلسل البرنس من اعظم المشاهد اللي ممكن اشوفها ف تاريخ السينما المصريه شابوه سلوى عثمان.
لاول مره محمد رمضان يقسم بطولة المسلسل على جميع الاسماء الثقيله اللي قاعده تقدم لنا افضل عمل درامي هالسنه، سلوى عثمان اوسكاريه.
يالطيييف على الأداء العظيمسلوى عثمان في هذي الدقيقتين ، اداء ومشهد لن يتكرر.
الاستاذه سلوي عثمان عملت اقوي مشهد في الدراما السنه دي.