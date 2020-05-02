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فن

البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون يشيدون بـ سلوى عثمان: أعظم مشهد فى تاريخ الدراما

السبت 02/مايو/2020 - 10:12 م
سلوى عثمان
سلوى عثمان
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شروق حمدى
تصدرت الحلقة التاسعة من مسلسل " البرنس " بطولة الفنان محمد رمضان " تريند موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر عقب انتهاء الحلقة ودشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج " البرنس" وجاءت ابرز التغريدات كالاتي: 

مشهد النهارده ف مسلسل البرنس من اعظم المشاهد اللي ممكن اشوفها ف تاريخ السينما المصريه شابوه سلوى عثمان.

لاول مره محمد رمضان يقسم بطولة المسلسل على جميع الاسماء الثقيله اللي قاعده تقدم لنا افضل عمل درامي هالسنه، سلوى عثمان اوسكاريه.

يالطيييف على الأداء العظيم 
سلوى عثمان في هذي الدقيقتين ، اداء ومشهد لن يتكرر.
الاستاذه سلوي عثمان عملت اقوي مشهد في الدراما السنه دي.

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثالث بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.
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