البرنس يتصدر تويتر.. ومغردون يشيدون بـ سلوى عثمان: أعظم مشهد فى تاريخ الدراما

ودشن عدد كبير من رواد تويتر هاشتاج " البرنس" وجاءت ابرز التغريدات كالاتي:

مشهد النهارده ف مسلسل البرنس من اعظم المشاهد اللي ممكن اشوفها ف تاريخ السينما المصريه شابوه سلوى عثمان.

سلوى عثمان في هذي الدقيقتين ، اداء ومشهد لن يتكرر.

الاستاذه سلوي عثمان عملت اقوي مشهد في الدراما السنه دي.

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكريا في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.



