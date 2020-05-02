AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد ابتكار الإمارات علاجا لـ كورونا.. خطوة جديدة تبشر بالأمل فى السعودية

السبت 02/مايو/2020 - 10:08 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
ميـــس رضــا

تقود وزارة الصحة السعودية دراسات سريرية متقدمة حول علاج لفيروس كورونا ما يؤشر لخطوات إيجابية مرتقبة للقضاء على الفيروس، ويأتى الإعلان عن هذه الخطوة عقب إعلان دولة الإمارات عن ابتكار علاج فيروس كورونا بالخلايا.

 

وتقوم وزارة الصحة السعودية حاليًا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

 

وانطلقت هذه الدراسة في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض و مستشفى أحد بالمدينة المنورة و مستشفى النور بمكة المكرمة ومستشفى الدمام المركزي و القطيف المركزي.


ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء و الصيادلة والباحثين, حيث تهدف إلى تقييم أربع بروتوكولات علاجية تشمل عقارات : Hydroxychloroquine Lopinavir/Ritonavir Remedisivir Interferon  وهذه العقارات لها خصائص مضادات للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات و تعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وقد أثبتت بعض هذه العقارات فعالية أولية في الدراسات المخبرية.

 

وأكدت الإدارة العامة للبحوث والدراسات إطلاق الدراسة السبت، حيث جرى إدخال عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في نفس يوم إطلاق التجربة السريرية.

 

وتأتي هذه الدراسة استكمالًا لجهود الصحة ضد جائحة كورونا ودعم توفير العقارات الجديدة من خلال التجارب السريرية والبحث عن اللقاح الفعال وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين.

 

تجدر الإشارة إلى أنه تم منح براءة اختراع من قبل وزارة الاقتصاد لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ .وقد قام بتطوير هذا العلاج فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها. منحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية.

 

وتمت تجربة العلاج في الدولة على 73 حالة والتي شفيت، وظهرت نتيجة الفحص سلبية بعد إدخال العلاج إلى الرئتين من خلال استنشاقه بواسطة رذاذ ناعم. ومن المفترض أن يكون تأثيره العلاجي عن طريق تجديد خلايا الرئة وتعديل استجابتها المناعية لمنعها من المبالغة في رد الفعل على عدوى /كوفيد-19/ والتسبب في إلحاق الضرر بالمزيد من الخلايا السليمة.

 

وخضع العلاج للمرحلة الأولى من التجارب السريرية واجتازها بنجاح، مما يدل على سلامته. ولم يبلغ أي من المرضى الذين تلقوا العلاج عن أي آثار جانبية فورية ولم يتم العثور على أي تفاعلات مع بروتوكولات العلاج التقليدية لمرضى /كوفيد-19/. وتستمر التجارب لإثبات فعالية العلاج ومن المتوقع أن تستكمل في غضون أسبوعين.


يذكر أنه تم تقديم العلاج للمرضى تزامنا مع التدخل الطبي التقليدي وسيستمر تطبيقه كمساعد لبروتوكولات العلاج المعمول بها وليس كبديل لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الخلايا الجذعية.. شفاء 9 مسنين من فيروس كورونا على يد طبيب صيني

فعال للحالات الحرجة.. دبي تنجح في طريقة علاج لفيروس كورونا

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

الإمارات تكشف عن علاج مبتكر لفيروس كورونا يحقق نتائج واعدة

فيديوجراف.. كيف توصلت دولة عربية لعلاج مبكر لـ كورونا؟

عجز العالم وفعلها العرب.. تفاصيل نجاح أول علاج لـ كورونا بـ الإمارات

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إتاحة منصة تسليم المشروعات البحثية على ادمودو من 9 حتى 16 مايو

أحمد فهمى يعتذر رسميا إلى هنا الزاهد لهذا السبب

بشرى سارة من السعودية بشأن عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

رئيس الإذاعة المصرية يكشف كواليس بث أول صلاة تراويح من المسجد

اخبار الزمالك.. الابيض يتفاوض مع بوطيب بشأن شكواه لـ الفيفا .. حقيقة رحيل فرجاني ساسي ومصطفى محمد

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

بشرى سارة من السعودية بشأن عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت مختلف.. منة فضالى تتألق بإطلالة كاجوال .. شاهد

بمجوهرات أنيقة.. أنابيلا هلال تبهر متابعيها على إنستجرام

مبهجة ولافتة .. 10 فساتين تبرز أنوثة هنا شيحة .. شاهد