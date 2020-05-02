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رياضة

أخبار الأهلي.. مطالبة باستئناف الدوري المصري | وشوبير يكشف تطور المفاوضات مع نجم صن داونز

السبت 02/مايو/2020 - 10:06 م
حسام الحارتي
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت2-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:


كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لضمه إلى الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.




بدأت إدارة الأهلي في اللجوء إلى الخطوة الأخيرة لتفادي مواجهة العقوبة التي وقعتها لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم بفرض غرامة قدرها مليون دولار على القلعة الحمراء لصالح البرازيلي هيدرنيك هكلمه.





طالب النادي الأهلي بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





أعلن النادي الأهلي عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية.





 كشف مجدى عبدالغني رءيس جمعية اللاعبين المحترفين عن حقيقة قيامه بالتوسط لدى مسؤولى النادى الأهلى لضم نجله يوسف الى صفوف الشياطين الحمر.



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