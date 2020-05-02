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تعليم

أستاذ الطب النفسي: برنامج رامز مجنون رسمي يدعو للعنصرية

السبت 02/مايو/2020 - 10:15 م
رامز جلال
رامز جلال
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حسام الفقي
حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد ظهور برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي» للفنان رامز جلال، المذاع، عبر قناة mbc مصر الفضائية. 

وقال الدكتور أحمد سعد، رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لا يوجد بالطب كلمة "مجنون" وهذه الكلمة ترفضها منظمة الصحة العالمية، وأيضا الامم المتحدة ترفض هذا المصطلح، ويمكن لمنظمات الحقوق الانسان، رفع دعوى ضد هذا البرنامج الذي يدعو للعنصرية، ويسمى "مريض نفسي" وليس مجنونا.

أقر ايضا:

وأضاف رئيس قسم الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجب الابتعاد عن مشاهدة مثل هذه البرامج التي تولد العنف عن الاطفال لتجعلهم اكثر حدة في التعامل ولا تناسب الذوق العام، مؤكدا أنه يجب علي الاباء إبعاد أبنائهم عن مثل هذه البرامج.

يشار إلى أن نقابة الإعلاميين، قررت، في بيان لها، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية؛ لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقالت النقابة في بيان لها  "بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمى لمقدمه رامز جلال على قناة إم بى سى مصر.

وبالإشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبالإشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر .
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