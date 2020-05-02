انتحار في زمن كورونا.. مئات المواطنين يتجمعون في إفطار جماعي بفيصل.. فيديو

عرض برنامج "التاسعة" فيديو لإفطار جماعي في شارع ضياء بمنطقة فيصل يمكن وصفه بـ "الانتحار الجماعى" فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا".

وا ظهر خلال الفيديو المذاع ببرنامج "التاسعة" عبر القناة "الاولى المصرية" تجمع مئات المواطنين بشارع فيصل فى إفطار جماعى بالرغم من الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا ومنها التباعد الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

انخفاض معدل وفيات كورونا في مصر .. تفاصيل بيان الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.