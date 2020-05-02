أيمن عبدالمجيد يتابع حالة جديدة لصحفي مصاب بفيروس كورونا

يتابع الكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، حالة أحد الصحفيين المتدربين بعد إصابته بفيروس كورونا.





وأعلن عبدالمجيد ان هناك حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا لأحد الصحفيين المتدربين باحدى الصحف يعمل مراسلا من محافظة البحر الأحمر.





وأوضح عبدالمجيد انه تم اتخاذ الإجراءات من خلال التواصل مع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حفنى.





وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين ان الزميل تم حجزه بالحجر الصحى وتقديم الرعاية الكاملة له.



