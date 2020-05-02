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أخبار العالم

إلغاء قرار توزيع الكمامات في فروع التموين بـ الكويت

السبت 02/مايو/2020 - 10:31 م
الكويت تلغي قرار
الكويت تلغي قرار بيع الكمامات في فروع التموين
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الكويت  سحب قرار إضافة الكمامات الطبية في فروع التموين، حسبما أفادت صحيفة "الانباء" المحلية.

وذكرت وزارة التجارة أن القرار يأتي عقب الاستماع للملاحظات الواردة للوزارة بخصوص القرار، موضحة أن خطوط الاستيراد مفتوحة ورخصة الاستيراد تستخرج بيوم واحد فقط.

واكدت التجارة الكويتية أن الجهود الآن تنصب على زيادة القدرة الإنتاجية من الكمامات بالمصانع المحلية، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

كانت الوزارة أصدرت في ابريل قرارا  يسمح ببيع الكمامات الطبية عبر نقاط التموين ابتداء من مايو المقبل "بصفة مؤقتة" لحين توافر كميات أكبر في السوق المحلي.

وارتقع إجمالي إصابات فيروس كورونا في الكويت إلى 4619 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الكويت  33 شخصا.
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