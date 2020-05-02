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رئيس حي المطرية يغلق «سيبر» ويضبط محتوياته لمخالفة قرارات الحظر

السبت 02/مايو/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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أسامة علي

قال اللواء حسام  لبيب، رئيس حى المطرية أنه تم ضبط مقهى انترنت يعمل بعد بدء الحظر، لافتا إلى أنه تم إغلاقه وضبط محتوياته.

 

وأشار "لبيب" خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المُذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أن المتواجدين في مقهى الانترنت كانوا من فئات الأطفال التى لم يتخط عمرهم الـ 15 عامًا.


وأكد رئيس حى المطرية استمرار الدورية الامنية لضبط مخالفي قرارات الحظر. 


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

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