للوقاية من كورونا.. مبادرة «خليك في بيتك واحنا هنحميك» تواصل رش وتعقيم المنشآت والشوارع برشيد

واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق محافظة البحيرة حملاتها لرش وتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والشوارع فى إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولومنع إنتقال العدوى ومحاصرة الفيروس والحد من إنتشاره .





وفى إطار ذلك وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة باستمرار تنفيذ حملات مكبرة للتوعية والنظافة وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية والدينية وأماكن التجمعات بالمحافظة والمدن و الشوارع، لمواجهة فيروس كورونا المستجد .





هذا وقد وجه محافظ البحيرة، بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه والعمل على توعية المواطنين مع الإهتمام بغسل الأيدي بإستمرار وبالنظافة العامة .





وفى إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسة اللواء عماد الدكروري رئيس المركز بحملة تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع والمحلات بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين فى مبادرة "خليك فى بيتك واحنا هنحميك ".





وتمكنت الحملة من رش وتطهير و تعقيم شوارع المدينة ومستشفى رشيد و البنوك و المحكمة وإدارة الطب البيطري و جميع المحلغت التى بها تعامل مع الجمهور تفاديًا لنقل عدوى فيروس كورونا، للمحافظة على سلامتة المواطنين وللحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".بإستخدام سياره النافورة.



