جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة .. ضبط عامل بسوهاج اشترك مع شقيقه لتحويل مدخرات المصريين بالخارج بطرق غير مشروعة.. اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال تاجر مخدرات قام بغسـل 123 مليون جنيه

الداخلية تغلق ١١ مركزا تعليميا و160 محلا ومطعما

5 عناصر إجرامية وأسلحة ومخدرات.. حملات أمنية مكبرة على بحيرة المنزلة

عقب تبادل لإطلاق النار.. ضبط عنصريّ خطر فى بؤرة مخدرات بالدقهلية





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى ، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دارالسلام بمحافظة سوهاج) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة، وذلك من خلال قيام شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل إقامته والعمل على توصيلها لذويهم مقابل عمولة "مما يعد عملًا من أعمال البنوك".





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وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2,000,000) إثنان مليون جنيه مصرى.. وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.

كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بنطاق دائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات (محاجر إستخراج وإنتاج الطوب، الحفارات، اللوادر، الأوناش، ماكينات الديزل متنوعة الأحجام، مناشير)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (123 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية بجميع مديريات الأمن حملاتها المكبرة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".









وباشرت تلك الحملات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.









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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (160) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية و غلق (11) مكان نشاط تعليمى مخالف .

تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لاستهداف المسطح المائى لبحيرة المنزلة لضبط جميع الأنشطة الإجرامية والخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية شديدة الخطورة التى تتخذ من البحيرة مأوى لها.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وقوات الأمن.

أسفرت جهود تلك الحملة فى مجال ضبط حائزى الأسلحة النارية عن ضبط 5 عناصر إجرامية .. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 فرد خرطوش- 17 طلقة مختلفة الأعيرة ) وفى مجال ضبط متجرى المواد المخدرة تم ضبط 4 قضايا مخدرات وتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (19,700 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر).

وفى مجال تنفيذ الأحكام القضائية تم تنفيذ 862 حكما قضائيا متنوعة عبارة عن (487 حبس جزئى ومستأنف- 258 غرامات- 117 مخالفات) بإجمالى 10 متهمين وفى مجال التعديات على بحيرة المنزلة تم ضبط (16) قضية إلقاء مخلفات فى غير الأماكن المخصصة وضبط (9) قضايا تعدى على أملاك الرى والصرف وضبط (14) قضية تبوير أراضى زراعية و ضبط (150) متر غزل تحاويط مخالف وضبط (2) قضية غزل جوابى مخالف.

كما تم إزالة أحواش سمكية وسدود داخل البحيرة بمساحة 3 أفدنة بالإضافة إلى القيام بأعمال تنمية وتطوير داخل البحيرة بمساحة 5000 متر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية اثنان من العناصر الإجرامية التي تتخذ إحدى قرى محافظة الدقهلية كبؤرة لتجارة المخدرات والسلاح.

كانت معلومات وردت لمفتشى قطاع الامن العام عن اتخاذ "صلاح .أ .أ" وشقيقه "السيد. أ .أ" وشهرته " العكش" وهما اثنان من اخطر العناصر الاجرامية من منزلهما بقرية أبو ذكرى بمركز منية النصر وكرا للاتجار بالمواد المخدرات وارتكاب جرائم السرقات بالإكراه.

وعقب تقنين الاجراءات داهمت قوات قطاع الامن العام بمشاركة مباحث الدقهلية وقطاع الأمن المركزى الموقع وحال وصول القوات الى المكان المستهدف بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات التى بادلتهما اطلاق الاعيرة النارية واسفر ذلك عن إصابة أحدهما بطلق نارى وتم نقله الى المستشفى منية النصر تحت الحراسة وتم العثور على كمية كبيرة من المواد المخدرة واسلحة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .