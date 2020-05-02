بسبب كورونا.. مستشار الرئيس: مصر تسعى لإنشاء مصنع للبلازما..فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، للشئون الصحية والوقائية، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم تصنيع عقار معين لعلاج فيروس كورونا.





وأوضح تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية"، أن الدول ومن ضمنها مصر تسعى لوجود علاج لفيروس كورونا.





وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن العقار اليابانى الذى تم استخدامه فى الصين أثبت فاعلية فى مواجهة فيروس كورونا ويساهم فى مساعدة المصابين بالفيروس فى الشفاء بصورة أسرع.





وتابع: عوض تاج الدين أن بعد ذلك طورت الولايات المتحدة علاجا وتم اعتماده سريعا من منظمة الأمريكية للطب والدواء، حيث تبين سرعة شفاء المصابين من فيروس كورونا، بنسبة 30 %.





وكشف مستشار رئيس رئيس الجمهورية، أنه فى مصر بدأت استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج بعض الحالات، مشيرا إلى أن مصر تسعى لإنشاء مصنع لاستخلاص وتجميع البلازما فى مصر.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.