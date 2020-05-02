شاهد.. أمينة خليل في تحدي الضحك مع محمد إمام وعدد من النجوم على تيك توك

نشرت الفنانة امينة خليل فيديو جديد لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك"





وظهرت فيه برفقة النجم محمد امام وعدد من النجوم في تحدى الضحك وعلقت على الفيديو متسائلة :

"مين اول واحد ضحك"





وانضمت الفنانة أمينة خليل للسباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "ليه لأ؟!"، أول بطولة مطلقة لها، والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2020، عبر قناة mbc مصر.





وتجسد أمينة شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.



