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فن

شاهد.. أمينة خليل في تحدي الضحك مع محمد إمام وعدد من النجوم على تيك توك

السبت 02/مايو/2020 - 10:58 م
أمينة خليل
أمينة خليل
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اسماء الحسينى
نشرت الفنانة امينة خليل فيديو جديد لها على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" 

وظهرت فيه برفقة النجم محمد امام وعدد من النجوم في تحدى الضحك وعلقت على الفيديو متسائلة :
"مين اول واحد ضحك"

وانضمت الفنانة أمينة خليل للسباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "ليه لأ؟!"، أول بطولة مطلقة لها، والذي من المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2020، عبر قناة mbc مصر.

وتجسد أمينة شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها في زمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة. 

المسلسل اجتماعي يتناول قصة جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة.
@aminakhallil

مين اول واحد ضحك 😂##رامز_جلال

♬ original sound - aminakhallil
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