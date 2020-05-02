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محافظات

بشرى.. تشغيل خط أتوبيس القاهرة - سانت كاترين بعد توقف شهر بسبب كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:57 م
عودة تشغيل خط اوتوبيس
عودة تشغيل خط اوتوبيس " القاهرة - سانت كاترين
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ايمن محمد
اعلن اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين عودة تشغيل خط  اوتوبيس " القاهرة - سانت كاترين " ذهابا وعودة التابع لشركة شرق الدلتا  بعد توقف دام اكثر من شهر بسبب تداعيات فيروس كورونا  والإجراءات الوقائية والاحترازيه لمنع تفشي فيروس كورونا.

 واضاف العناني انه سوف يبدا التشغيل من يوم الثلاثاء القادم.

 و استقبل ابناء سانت كاترين الخبر بفرحة عامرة حيث إن ذلك الخط الوحيد الذي يربط سانت كاترين بالقاهرة   واعتبروا ذلك الخبر بشرى خير  من جديد لعشاق سانت كاترين.

واضاف سليمان الجبالي من المهتمين  بشئون سانت كاترين والسياحة البيئية  إن عودة  تشغيل الاوتوبيس  مرة اخري بعد توقف شهر  سوف يعيد الحركة  للمدينة مرة اخري .

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