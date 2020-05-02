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محافظات

الطفلة ملك تودّع الحجر الصحي بمستشفى قها بعد شفائها من كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 11:10 م
كيف ودعت الطفلة ملك
كيف ودعت الطفلة ملك الحجر الصحي بمستشفى قها
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إبراهيم الهوارى

ودّعت الطفلة ملك 8 سنوات مستشفى قها للعزل حيث خرجت من المستشفى بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد وسط اجواء احتفالية من الأطقم الطبية.


ووجهت "ملك" تحية للفريق الطبي بالمستشفي على جهودهم في إدخال البهجة والسعادة وعلاج المرضى من الكبار والصغار واختصت في ذلك فريق التمريض الذي كان يلعب معها ويهديها الألعاب والفوانيس.


فيما وجه المستشفي رسالة عبر صفحته على "فيس بوك" للفريق الطبي قائلا "فيها حاجة حلوة.. في عز الأزمة.. وظلمة الليل.. بيخرج نور الفجر.. وبعده ييجي انتم في القلب .. وكلنا معاكم يا أبطال الإنسانية".


وكان مستشفي قها للعزل الصحي قد اعلن عن تعافي 5 حالات اليوم من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 125 حالة.


وقالت الدكتورة أسماء عربي نائب مدير المستشفى خرجت 5 حالات اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا وهم محمود إبراهيم 57 سنة وفتحي عبد الله 49 سنة وسكينة مصطفى 40 سنة وعائشة عبد العاطي 60 سنة ومالك هاني 8 سنوات.


وأكدت عربي أن المستشفي لا يعاني أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية كما أن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس وجميعها متوفرة.

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