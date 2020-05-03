أم تحرض الطلاب على الغش .. وزير التعليم: الدولة تريد إعطاء التعليم لمن يستحق..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تدهورا كبيرا في كثير من المنازل في التربية، وهذا يتضح من خلال الطلاب.





وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الدولة المصرية قدمت في مجال التعليم خلال السنوات الماضية كثيرا جدًا سواء منصات إلكترونية وبث مباشر وقنوات تعليمية وامتحانات إلكترونية لمن يريد التعلم، منوهًا بأن أولياء الأمور اتجهوا لشراء الأبحاث لأبنائهم بدلًا من مساعدتهم على إعدادها.





وتابع وزير التربية والتعليم، أن البعض أصبح يعتقد أن الغش حق والنجاح دون مجهود حق، ويستاء من الدولة عند محاولتها التصدي للغش.





وعقب قائلا: "دي مش لغة حد جاي يتعلم، الدولة تقدم تعليم مجاني، ولكن في المقابل لا بد أن يكون هناك إناس ترغب في التعليم، الدولة عاملة اللي عليها وزيادة، ولكن النجاح دون مجهود ليس حق لا قانون ولا دستوريًا".





وحول رسالة الدكتوراة التي تزعم أنها دكتورة في مجال الصحافة والإعلام وتحرض الطلاب على الغش لكونهم يؤدوا الامتحان في المنزل، أكد وزير التعليم، أن الموضوع ليس حرب، وإنما هناك إصرار لدى الدولة على إعطاء التعليم لمن يستحق فقط.