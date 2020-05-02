جامعة حلوان: تصحيح المشروعات البحثية في أسرع وقت لمنح الطلاب فرصة ثانية حال الرسوب

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، انه من المقرر ان ينهى طلاب النقل تسليم الرسائل البحثية والامتحانات الالكترونية 21 يونيو؛ لتبدا اعمال التصحيح على الفور، بحيث تنتهى بحد اقصى بداية شهر يوليو؛ تمهيدا لاعلان النتائج.





وقرر المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء الامتحان التقليدى لطلاب سنوات النقل بالجامعات وتطبيق آلية المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية .

واضاف نجم انه بعد اعلان النتائج سيتم فتح باب التقدم للفرصة الثانية للطلاب كما اعلنت وزارة التعليم العالى و المجلس الاعلى للجامعات انه سيتم منح الطلاب الراسبين فى المشروع البحثى او الامتحان الالكترونى فرصة ثانية للتقييم.

واكد ان مجلس جامعة حلوان بحال انعقاد دائم حتى يوم 7 مايو لاعلان ضوابط و موقف الكليات من تنفيذ المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية.





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أعلن قطاع شئون التعليم والطلاب ب جامعة حلوان عن طريقة استكمال طلاب الفرق النهائية أوراق الامتحانات الخاصة بهم والأوراق الخاصة بتخرجهم بنظام الاون لاين، وذلك بديلا للطلب اليدوي الذي كان يقدمه الطلاب بشئون التعليم والطلاب، لاستكمال البيانات دون الحضور للجامعة.



