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حوادث

كلاب ضالة تهدد أهالي زفتى وتعقر 4 أشخاص

الأحد 03/مايو/2020 - 06:18 ص
كلاب ضالة تهدد أهالي
كلاب ضالة تهدد أهالي زفتي وتعقر ٤ أشخاص
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احمد علي
شهدت منطقة الجسر بمدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، واقعة عقر 4 أشخاص من كلب مسعور، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.


تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي ، يفيد بورود بلاغ من ضباط إدارة شرطة النجدة، بإصابة كلا " راوية م " 65 سنة ، " محمد م " 22 سنة ، " أحمد خ " 16 سنة ، " محمد ط " 4 سنوات ، بجروح نتيجة عقرهم من كلب مسعور ضال بمنطقة الجسر الواقعة بمحيط مستشفى زفتى العام.


على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء تواجد المواطنين بمكان الواقعة، هاجمهم كلب بلدى ضال "مسعور"؛ مما أدى إلى إثارة الرعب والفزع بين المواطنين بالمنطقة نظرا لوجود أطفال .
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