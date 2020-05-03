مدير المستشفيات الجامعية بأسوان: تحاليل لـ 11 طبيب للاطمئنان على سلامتهم

وأشار الدكتور عبد الله العبيدى فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " بأن هؤلاء الأطباء متواجدين حاليًا فى إستراحة الأطباء بالمستشفى الجامعى .

وأكمل مدير المستشفيات الجامعية بجامعة أسوان بأنه يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للأطباء مع الحالات المرضية المترددة على المستشفى.

وقام عميد كلية الطب بزيارة الأطباء لطمئنتهم والتأكيد على توفير الرعاية الكاملة لهم للحفاظ على صحتهم لإستكمال أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.

وفى نفس السياق أضاف الدكتور أشرف معبد مدير الباطنة بالمستشفيات الجامعية بأسوان بأن المهمات والمستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا متوفرة تمامًا فى المستشفي الجامعي.





وقال أشرف معبد بأنه يتم على سبيل المثال توزيع ما بين 500 إلى 600 قناع " ماسك " على الأطباء وحدهم يوميًا ، علاوة على توافر الجاونتات والكحول بكميات كافية للغاية.





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