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أحمد موسى عن إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص: قرار محترم

السبت 02/مايو/2020 - 11:13 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الأوقاف أصدرت بيانا واعلنت أنه سيتم بث صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص إذاعيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا القرار محترم ولما طلبت هذا الامر من 10 ايام  بعض الناس  كانت متضايقة جدا واهو القرار تم تطبيقه الان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" صلاة التراويح سوف تكون في  مسجد عمرو بن العاص فقط  بالامام ومعه اثنان فقط "

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  مصر بلد كبيرة ومينفعش شهر رمضان من غير تراويح".

 ولفت  احمد موسى:"  مصر لديها عادات وتقاليد في شهر رمضان الكريم وقرار وزارة الاوقاف محترم".

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