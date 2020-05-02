أحمد موسى عن إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص: قرار محترم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الأوقاف أصدرت بيانا واعلنت أنه سيتم بث صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص إذاعيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا القرار محترم ولما طلبت هذا الامر من 10 ايام بعض الناس كانت متضايقة جدا واهو القرار تم تطبيقه الان".