أحمد موسى عن إذاعة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص: قرار محترم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الأوقاف أصدرت بيانا واعلنت أنه سيتم بث صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص إذاعيا.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذا القرار محترم ولما طلبت هذا الامر من 10 ايام بعض الناس كانت متضايقة جدا واهو القرار تم تطبيقه الان".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" صلاة التراويح سوف تكون في مسجد عمرو بن العاص فقط بالامام ومعه اثنان فقط "
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" مصر بلد كبيرة ومينفعش شهر رمضان من غير تراويح".
ولفت احمد موسى:" مصر لديها عادات وتقاليد في شهر رمضان الكريم وقرار وزارة الاوقاف محترم".