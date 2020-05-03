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تعليم

اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن دورة كتابة الأبحاث والرسائل العلمية أونلاين

الأحد 03/مايو/2020 - 01:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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عبد الله علي

أعلن مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة، عن عقد دورة كتابة الأبحاث والرسائل العلمية أونلاين، على أن تعقد الدورة باللغة الإنجليزية يوم الخميس 14 مايو الجاري، في الساعة 10 صباحا ، ودورة اللغة العربية يوم الأحد 17 مايو من السهر نفسه الساعة 10 صباحا.

وأضاف المركز، أن الحجز سيكون من خلال التوجه لفرع المركز بجامعة القاهرة، أو الدخول على الرابط التالي
https://cutt.ly/OtTw847


وأشار مركز اللغات والترجمة، إلى أنه من الممكن أن يتم الدفع الكترونيا من خلال كود الدورة  تدفع بيه عند أى ماكينة فوري (خدمة فورى باى)، على أن يتم تأكيد الدفع على نفس الرابط لتسجيل إيصال دفع فوري حسب احتياجك
.
للاستفسار 01202605555- 01203330744
WhatsApp :01203330743
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