مها سراج: ضيوف التليفزيون العراقي يتحدثون باللهجة المصرية

أجرى التلفزيون العراقي الرسمي حوارا مع الإعلامية المصرية مها سراج التي انتقلت مؤخرا للعمل فى بغداد بقناة السومرية العراقية.



تحدثت مها عن بعض المواقف الطريفة التى تواجهها مع الضيوف العراقيين الذين يتحدثون باللهجة المصرية فى حوارهم معها، موضحة ان هذا الامر يشكل أزمة كون الحوار من المفترض أن باللغة العربية في مساحة إخبارية وسياسية لكنه يعبر عن محبة كبيرة لمصر وأهلها من أهل العراق.









وقالت مها سراج إن التنوع وكثرة القنوات كان منتظر منها رفع درجة الثقافة والوعي لدى المشاهد لكن ماحدث كان عكس ذلك بأن المشاهد العربي أصبح فى متاهة بين ما تعرضه كل قناة باختلاف السياسات والرؤى.







