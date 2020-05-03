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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف هوية المتهم بقتل طفل الساحل ومحاولة اغتصابه

الأحد 03/مايو/2020 - 06:02 ص
صورة أرشيفية - كاميرات
صورة أرشيفية - كاميرات المراقبة
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رامى المهدى

 قررت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بقتل طفل بعد فشله في اغتصابه بمنطقة الساحل.


 

وأوضحت تحقيقات النيابة أنه تم فحص الكاميرات المتواجدة بمكان الواقعة وبسؤال شهود العيان تبين أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر تم استهدافه وضبطه.


وأوضحت التحقيقات ان قسم شرطة الساحل، تلقى بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاه في مقلب قمامة بدائرة القسم.

 

على الفور انتقل رجال البحث الجنائى الى مكان البلاغ ، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات مبلغ بغيابه منذ يومين وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.


تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وبعد فحص الكاميرات وسؤال شهود العيان تبين أن الطفل شوهد آخر مرة بصحبة مسجل خطر تم استهدافه وضبطه.

 

 وأقر بارتكابه الجريمة، وأنه استدرجه لمنزله، محاولا اغتصابه ، إلا أن مقاومة الطفل حالت دون ذلك، فقرر التخلص منه بقتله، ثم تخلص من الجثة بإلقائها في الشارع.


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