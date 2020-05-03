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محافظات

طبيب ترك زوجته الحامل في شهرها الثامن لمواجهة كورونا بمستشفى قها للعزل: الظروف صعبة والتفاؤل مطلوب.. صور

الأحد 03/مايو/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

يؤكدون للجميع يوما بعد يوم أنهم جيش مصر الأبيض وخط الدفاع الأول عن صحة المصريين فى مواجهة فيروس كورونا، إنهم الأطقم الطبية داخل مستشفى قها للعزل الصحى.


ورغم الظروف الصعبة التي تعمل بها الأطقم الطبية، إلا أنهم أكدوا أن الطب رسالة قبل أن تكون مهنة وضربوا أروع النماذج الإنسانية.


الدكتور إسلام العربي، أحد الأطقم الطبية داخل مستشفى قها، ورغم كل ظروف العمل الصعبة، إلا أنه أرسل رسالة للجميع مفادها "تفاءلوا".


وقال الدكتور العربي إنه كان طبيبا منتدبا بمستشفى قها المركزي، وبمجرد تحويله إلى مستشفى حجر صحي كان انتدابه قد انتهى وكان من المفترض أن يعود لعمله الأصلي بمستشفى طوخ المركزي، لكنه فضل أن يبقى بالمستشفى وأن يقاتل في صفوف الجيش الأبيض لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأضاف أنه ترك زوجته الطبيبة والحامل في شهرها الثامن ليقضي 14 يوما من شهر رمضان داخل العزل، موضحا أنه فور عودته سيقضي داخل العزل المنزلي 14 يومًا أخرى، ومن الممكن أن تضع زوجته خلالها مولودهما الأول وقد لا يشاركها تلك اللحظة لكنه فضّل مصلحة الوطن على حياته الشخصية.


وأشار العربي إلى أنهم يقومون بالمرور على الحالات وينظمون العمل بالتناوب بينهم لتقليل ساعات الاحتكاك المباشر مع المرضى حفاظا على سلامة الطاقم الطبي.


وعن أصعب الحالات التي تعرض لها، أكد أنها كانت لطبيبة وكانت حاملا في شهرها الثامن ومصابة بكورونا وتعاني من انخفاض في ضغط الدم لذا كان تحديا كبيرا، خاصة فيما يتعلق بتجهيز غرفة العمليات في وقت قياسي تحسبًا لولادتها في أي لحظة لكنها خرجت منذ أيام بعد تمام تعافيها.


وكان مستشفي قها للعزل الصحي أعلنت عن تعافي 5 حالات اليوم من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 125 حالة.


وقالت الدكتورة أسماء عربي، نائب مدير المستشفى، إن خروج 5 حالات اليوم بعد تعافيها من فيروس كورونا، وهم محمود إبراهيم، 57 سنة، وفتحي عبد الله، 49 سنة، وسكينة مصطفى، 40 سنة، وعائشة عبد العاطي، 60 سنة، ومالك هاني، 8 سنوات.


وأكدت عربي أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، كما أن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوفرة.

طبيب ترك زوجته الحامل في شهرها الثامن لمواجهة كورونا بمستشفى قها للعزل: الظروف صعبة والتفاؤل مطلوب.. صور
طبيب ترك زوجته الحامل في شهرها الثامن لمواجهة كورونا بمستشفى قها للعزل: الظروف صعبة والتفاؤل مطلوب.. صور
طبيب ترك زوجته الحامل في شهرها الثامن لمواجهة كورونا بمستشفى قها للعزل: الظروف صعبة والتفاؤل مطلوب.. صور
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