مواطن يشكو من إيقاف بطاقته التموينية

أرسل احمد سعد أحمد أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى رسالة عبر خدمة بين الناس الخاصة بشكاوى المواطنين على الموقع يستغيث فيها من ايقاف بطاقته التموينية.





وأوضح أحمد أحد القاطنين بمحافظة المنوفية مركز منوف أن لديه أسرة مكونة من 5 افراد ، ويعانى من ايقاف بطاقته التموينية منذ فترة تجاوزت السنة ما يصعب عليه الحياة.





وأشار إلى أنه تقدم بطلب تظلم لإعادة تشغيلها وجاء الرد أن استهلاكه للكهرباء عالى، وأنه يمتلك سيارتين، وأن هذه المعلومات غير صحيحة وتم تسليم ما يثبت عكس ذالك وحتى الان لم تحل المشكلة، مطالبا المسؤلين بسرعة حل مشكلته والاهتمام بالأمر.





وأوضح أحمد أن رقم بطاقة التموين الخاصة به هو : ١١٧٠٠٣١٩٥٦٥٣.

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