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بين الناس

أهالي ساملوط بالمنيا يطالبون بإنشاء مكتب بريد

الأحد 03/مايو/2020 - 09:01 ص
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد المصرى المقيم فى قرية حسن باشا مركز سمالوط بمحافظة المنيا، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم وجود مكتب بريد في القرية.

وقال المصري في شكواه نحن سكان قرية حسن باشا مركز سمالوط بمحافظة المنيا نعاني من عدم وجود مكتب بريد خاص بالقرية لصرف المعاشات من خلاله واستخدام الخدمات البريدية.

وطالب أحمد المصري المسؤولين بإنشاء مكتب بريد بالقرية على قطعة الأرض التى تم التبرع بها لهذا الغرض حتى يتمكن الأهالى من صرف المعاشات من خلال ذلك المكتب ورفع العبء عن كاهلهم أثناء التنقل إلى أماكن أخرى لإنهاء الخدمات البريدية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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