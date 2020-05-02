AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول بطنطا وكفر الزيات

السبت 02/مايو/2020 - 11:58 م
محافظ الغربية:تحرير
محافظ الغربية:تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجوال بطنطا
Advertisements
احمد علي
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم تحرير 15 محضرًا تجاه مخالفى قرار حظر التجوال من المواطنين، وغلق وتشميع عدد 2 محل بكفر الزيات، بالتنسيق مع قوات الأمن.

جاء ذلك خلال جولته، مساء اليوم، بمدينتي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا مراعاة الحالات الحرجة والمرضية المنقولة إلى المستشفيات وتسير مرورهم أثناء حظر التجوال.

وأكد محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين على مستوى الدولة من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ناشد المحافظ، أهالى المحافظة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول بطنطا وكفر الزيات
تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول بطنطا وكفر الزيات
تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول بطنطا وكفر الزيات
تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول بطنطا وكفر الزيات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزام المواطنين.. تطبيق حظر التجوال بشوارع دمياط ..شاهد

غلق وتشميع 9 أكشاك خالفت قرار الحظر بمحافظة بورسعيد

غلق وتشميع 6 محلات برشيد لمخالفة قرار الحظر.. صور

محدش ينزل مفيش هزار.. تحرير 88 محضر اختراق حظر التجول بأسيوط

محدش ينزل من بيته.. تحرير 128 محضر خرق تجول خلال يومين في أسيوط

للوقاية من كورونا.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بالغربية

ترشيحاتنا

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة عامل برش خرطوش في الرأس خلال مشاجرة بشبرا الخيمة

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

الكشف عن تفاصيل زيارة سرية أجراها زعيم كوريا الشمالية إلى ديزني لاند

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

وزير المالية يجهز قرارا لإلغاء انتداب رئيس مصلحة الجمارك

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

بدأ فى اليونان وله توابع.. تفاصيل زلزال 6.3 ريختر ضرب القاهرة

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة