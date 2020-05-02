تحرير 15 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجول بطنطا وكفر الزيات

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم تحرير 15 محضرًا تجاه مخالفى قرار حظر التجوال من المواطنين، وغلق وتشميع عدد 2 محل بكفر الزيات، بالتنسيق مع قوات الأمن.





جاء ذلك خلال جولته، مساء اليوم، بمدينتي طنطا وكفر الزيات، لمتابعة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا مراعاة الحالات الحرجة والمرضية المنقولة إلى المستشفيات وتسير مرورهم أثناء حظر التجوال.





وأكد محافظ الغربية، استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين على مستوى الدولة من تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.



