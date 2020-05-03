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حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين

الأحد 03/مايو/2020 - 05:00 ص
صورة أرشيفية - هيروين
صورة أرشيفية - هيروين
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رامى المهدى
جدد قاضي المعارضات حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة نجحت فى ضبط 3 أشخاص بمنطقة الشروق، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وكان قد تمكن المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من ضبط ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (كمية من الهيروين المخدر وزنت 130 جرام - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) . 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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