هل يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بعد التعديلات الجديدة لقانونه.. البرلمان يجيب

تشهد الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد، نظر مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة):





ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.





مشغلي نظم الدفع





ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي نظرًا لأهمية الدور الذى تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي.





واشتملت هذه المادة أيضًا على حكمٍ مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينهما في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.





التطبيق المتدرج





أظهرت المادة الخامسة من مواد الإصدار منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون؛ وذلك من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.





استمرار مجالس الإدارة



