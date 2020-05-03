AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

هل يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بعد التعديلات الجديدة لقانونه.. البرلمان يجيب

الأحد 03/مايو/2020 - 12:23 ص
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
Advertisements
محمود فايد
تشهد الجلسة العامة  للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال، الأحد، نظر مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة): 

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.

مشغلي نظم الدفع

ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي نظرًا لأهمية الدور الذى تقوم به وتأثيره على النظام النقدي والمصرفي.

واشتملت هذه المادة أيضًا على حكمٍ مفاده إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون، بما في ذلك الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، بهدف توحيد نظم حوكمة البنوك وكفالة المساواة بينهما في هذا الشأن، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية بإنشاء بعض البنوك.

التطبيق المتدرج

أظهرت المادة الخامسة من مواد الإصدار منهج التطبيق المتدرج لأحكام هذا القانون؛ وذلك من خلال منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مدها لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

استمرار مجالس الإدارة

تضمنت المادة السابعة من مواد الإصدار حكمًا انتقاليًا مفاده استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي، وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها؛ وذلك حفاظًا على استقرار هذه المؤسسات واستقرار المراكز القانونية المكتسبة قبل العمل بهذا القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعما للإصلاح الاقتصادي.. قانون المركزي الجديد بمناقشات النواب.. الإثنين المقبل

العمل النيابي يتواصل رغم أزمة كورونا.. البرلمان ينظر الطوارئ الأحد المقبل بحضور رئيس الوزراء.. إقرار تعديلات جديدة في قانون هيئة الشرطة.. وبدء استعراض الحسابات الختامية وقانون البنوك

الطوارئ و3 مشروعات بقوانين وبيان لرئيس الحكومة.. ماذا ينتظر البرلمان الأسبوع المقبل؟

بيان رئيس الحكومة والنظر في إعلان الطوارئ.. النواب يستأنف جلساته الأحد المقبل.. مناقشة مشروعات بقوانين أبرزها البنك المركزي والحساب الختامي للموازنة

منها زيادة رأس المال لـ20 مليار جنيه.. أبرز مواد مشروع قانون البنك المركزي قبل مناقشته

تعرف علي تاريخ تعديلات قانون البنك المركزي منذ الخمسينيات

ترشيحاتنا

هل سيُسلَّم البحث الورقي بخط اليد أم مكتوب كمبيوتر.. وزير التعليم يجيب

وزير المالية يجهز قرارا لإلغاء انتداب رئيس مصلحة الجمارك

بعد ابتكار الإمارات علاجا لـ كورونا.. خطوة جديدة تبشر بالأمل فى السعودية

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

انتحار في زمن كورونا.. مئات المواطنين يتجمعون في إفطار جماعي بفيصل.. فيديو

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

البنك الدولي يزف بشرى لـ مصر بعد انهيار اقتصادات الدول الكبرى بسبب كورونا.. تفاصيل

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة