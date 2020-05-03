مستشار الرئيس: أرجو من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا.. فيديو

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة تتوقع زيادة نسبة الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

وتابع عوض تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية": "فى ايدينا السيطرة على فيروس كورونا وتداعياته وانتشاره"، لافتا إلى أن عدد الإصابات بكورونا التى تم اكتشافها أمس لا تمثل عدد الإصابات في نفس اليوم فقط وانما قد يكون الذين تم اكتشافهم أصيبوا خلال الـ 14 يوم الماضية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن الدولة تحاول صنع توازن بين قضية حماية المجتمع، وانتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة تمر بمنحنى حاسم فى الوقت الحالى.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.