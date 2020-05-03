تجديد حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة

جدد قاضي المعارضات حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحياز 255 جرام هيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.





وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول.





وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث شنت حملة خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.