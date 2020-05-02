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وزير الداخلية الأسبق: رئيس الجمهورية طلب منى الظهور إعلاميًا بعد فشل محاولة اغتيالى

السبت 02/مايو/2020 - 11:40 م
محمد ابراهيم وزير
محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق
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هاني حسين
كشف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الاسبق، تفاصيل محاولة اغتياله على يد العناصر الإرهابية وبتخطيط الإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف محمد ابراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   رئيس الجمهورية حاول الاتصال بي واطمأن على حالتي الصحية وطلب مني الظهور على شاشة التليفزيون لتكذيب ادعاء الإرهابيين بان عملية الاغتيال  نجحت".

وتابع محمد ابراهيم:"  فشل العناصر الارهابية في محاولة اغتيالي يظهر امام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية".

وأكمل محمد ابراهيم:"  الهاتف الخاص بي بعد الحادث كان مغلقا وزوجتي سمعت الحادثة من زملائها في العمل".

ولفت محمد ابراهيم:"  بعد الحادثة بـ 24 ساعة تم  التعرف على كافة العناصر المشاركة في محاولة الاغتيال".
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