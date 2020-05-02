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رياضة

النصر يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

السبت 02/مايو/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلنت تقارير صحفية، حسم نادي النصر السعودي، صفقة عالمية جديدة، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي القادم 2020-2021.

والنصر أعلن في وقت سابق، تمسكه بكافة لاعبيه الأجانب، في الموسم الرياضي الجديد، مؤكدًا على أن الميركاتو الصيفي القادم، سيكون "محلي" فقط.

ووفقًا لصحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية، توصل النصر، إلى اتفاق نهائي مع الحارس دانيال سوباسيتش، نجم موناكو الفرنسي، لضمه إلى صفوفه، في صفقة انتقال حر، في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سوباسيتش، وافق على كافة بنود عقده مع النصر، ويتبقى الإعلان الرسمي فقط عن الصفقة.

جدير بالذكر أن سوباسيتش، يلعب في موناكو، منذ عام 2012، حيث شارك في 292 مباراة مع الفريق، استقبل خلالها 295 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه، 111 مرة.

وحقق الحارس الكرواتي الكبير، والبالغ من العمر 35 سنة، إنجازًا تاريخيًا، بالحصول على المركز الثاني مع منتخب بلاده، في مونديال روسيا 2018.
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