تجديد حبس مدير شركة مستلزمات طبية لبيعه بأزيد من السعر فى الوايلي

جدد قاضي المعارضات حبس المدير المسئول عن شركة غير مرخصة للمستلزمات الطبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة ١٣ الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.





وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد ١٣ الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



