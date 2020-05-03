الحكومة تستعد لمجابهة زحام عيد الفطر عن طريق الحجز بالفيزا وتركيب أجهزة تعقيم جديدة.. وبرلمانيون: تساهم فى السيطرة على أزمة كورونا.. ومطالب بتوضيح سبب ارتفاع أعداد المصابين

نقل النواب تفند جهود الحكومة فى استقبال عيد الفطر داخل القطارات

برلماني يطالب بمنح موظفي القطاع الخاص إجازة قبل عيد الفطر

تحافظ الصحة العامة.. صحة النواب تشيد بجهود الدولة فى تركيب أجهزة تعقيم بالمترو





قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بالتعقيم المستمر بمترو الأنفاق، وبدأنا تركيب أجهزة تعقيم في المحطات مع توزيع كمامات»، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في بعض القطارات قد تكون كبيرة لذلك تم توفير عدد من القطارات للخطوط التي سوف تشغل زحاما لمنع التكدس.

ومن جانبه، أعلن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، وفقًا للآتي :

زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل،

ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات.

تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.

زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك.





ومن جانبه، طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة منح موظفى القطاع الخاص أجازة يومين مدفوعة الأجر قبل عيد الفطر المبارك لمنع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اللعين فى هذه الفترة.





وأكد "الجوهرى " لـ"صدى البلد"، أن أغلب العاملين بالقطاع الخاص ليسوا من العاصمة ولذلك يقومون بالسفر قبل يوم العيد من القاهرة الى الأقاليم والعكس مما يؤدى الى وجود أزحام شديد فى وسائل المواصلات سواء فى القطارات او وسائل النقل الأخرى ومن المعروف ان هذا الازدحام ينتج عنه انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل مباشر.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، الى ضرورة توضيح تفصيلى من وزارة الصحة بشأن معرفة سبب ارتفاع أعداد مصابى كورونا اليومية متسائلًا هل ناتجة عن وسائل المواصلات ؟ أم ناتجة عن التلامس الأسرى؟





وفى السياق ذاته، أشاد أحمد الخشب عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تمثلت فى البدء فى تركيب اجهزة التعقيم فى محطات مترو الأنفاق وتوزيع الكمامات وزيادة عدد القطارات لمنع وجود تكدسات داخل المحطات.





وقال "الخشب" لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تقوم بجهود ضخمة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مشيرًا الى ان الزحام هو من العناصر الأساسية لانتشار فيروس كورونا ولذلك تقوم وزارة النقل بتركيب أجهزة تعقيم جديدة فضلا عن توزيع الكمامات، معقبًا: "الوزير نفسه قام بتوزيعها للمواطنين".





وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، الى أن دخول عيد الفطر من المحتمل ان يصحبة العديد من الزحام لذلك تقوم الحكومة بمضاعفة جهودها ومضاعفة عدد القطارات لضمان عدم وجود أى أزدحام.





كما، أيدت د. إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، جهود الحكومة التى تمثلت فى البدء فى تركيب اجهزة التعقيم فى محطات مترو الأنفاق وتوزيع الكمامات وزيادة عدد القطارات لمنع وجود تكدسات داخل المحطات.





وقالت" شاكر" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تقوم بجهود كبيرة من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد، فهذه الإجراءات مهمة جدا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد فى أنحاء الجمهورية وتقليل أعداد المصابين اليومية.



