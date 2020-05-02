قلت لمرسي لأ.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت تأمين مقرات أحزاب الإخوان.. فيديو

قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق، إنه رفض تامين مقرات وأحزاب جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف محمد ابراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في فترة من الفترات الاخوان شعروا ان الدولة تخصهم فقط ولكن الدولة لا يصح ان تسير بهذا الأسلوب ولكننا قررنا الوقوف بجانب الشعب".





وتابع محمد ابراهيم:" عدم تأمين مقرات الإخوان كان امرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قيادتهم".





وأكمل محمد ابراهيم:" المعزول مرسي تواصل معي لكنني رفضت وانه مثلما يؤمن مقر حزب الإخوان يؤمن باقي المقرات والاحزاب الاخرى".

وتابع محمد ابراهيم:" فشل العناصر الارهابية في محاولة اغتيالي يظهر امام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية".





وأكمل محمد ابراهيم:" الهاتف الخاص بي بعد الحادث كان مغلقا وزوجتي سمعت الحادثة من زملائها في العمل".





ولفت محمد ابراهيم:" بعد الحادثة بـ 24 ساعة تم التعرف على كافة العناصر المشاركة في محاولة الاغتيال".