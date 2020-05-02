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قلت لمرسي لأ.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت تأمين مقرات أحزاب الإخوان.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 11:44 م
محمد ابراهيم وزير
محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق
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هاني حسين
قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق، إنه رفض تامين مقرات وأحزاب جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف محمد ابراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في فترة من الفترات الاخوان شعروا ان الدولة تخصهم فقط ولكن الدولة لا يصح ان تسير بهذا الأسلوب ولكننا قررنا الوقوف بجانب الشعب".

وتابع محمد ابراهيم:"  عدم تأمين مقرات الإخوان كان امرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قيادتهم".

وأكمل محمد ابراهيم:"  المعزول مرسي تواصل معي لكنني رفضت وانه مثلما يؤمن مقر حزب الإخوان يؤمن باقي المقرات والاحزاب الاخرى".
 
وتابع محمد ابراهيم:"  فشل العناصر الارهابية في محاولة اغتيالي يظهر امام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية".

وأكمل محمد ابراهيم:"  الهاتف الخاص بي بعد الحادث كان مغلقا وزوجتي سمعت الحادثة من زملائها في العمل".

ولفت محمد ابراهيم:"  بعد الحادثة بـ 24 ساعة تم  التعرف على كافة العناصر المشاركة في محاولة الاغتيال".
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