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تعليم

كلية البنات عين شمس تعلن عن مواعيد تلقي الشكاوي على الميل

الأحد 03/مايو/2020 - 04:57 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
اعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس  الالتزام بالجدول التالي في ارسال اي شكوى علي الميل حتي تستطيع مساعدة الجميع في تفعيل الميلات الرسمية.

ايام الاحد و الاثنين و الثلاثاء ( ٢-٤ مايو ) استقبال الشكاوي الخاصة بالغرفة الأولي.  الفرقة الأولي فقط . 
ايام الأربعاء والخميس والجمعة ( ٥-٧ مايو ) استقبال الشكاوي الخاصة بالغرفة الثانية . الفرقة الثانية فقط . 
ايام السبت و الاحد و الاثنين(٨-١٠مايو ) يسعدنا استقبال الشكاوي الخاصة بالغرفة الثالثة . الفرقة الثالثة فقط .

وأعلنت الكلية عن بداية استقبال الأبحاث في ٣١ مايو   .

وأكد أنه لا داعي لإرسال الميل أكثر من مرة لان ذلك يؤدي الي إعادة تعيين كلمة المرور أكثر من مرة مما قد يودي الي غلق الميل نهائيا.

آداب عام و انتساب ترسل علي 

تربية علمي و تربية أدبي و برامج الساعات المعتمدة ترسل علي 

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