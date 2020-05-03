كلية البنات عين شمس تعلن عن مواعيد تلقي الشكاوي على الميل

اعلنت الصفحة الرسمية بكلية البنات جامعة عين شمس الالتزام بالجدول التالي في ارسال اي شكوى علي الميل حتي تستطيع مساعدة الجميع في تفعيل الميلات الرسمية.





ايام الاحد و الاثنين و الثلاثاء ( ٢-٤ مايو ) استقبال الشكاوي الخاصة بالغرفة الأولي. الفرقة الأولي فقط .

ايام الأربعاء والخميس والجمعة ( ٥-٧ مايو ) استقبال الشكاوي الخاصة بالغرفة الثانية . الفرقة الثانية فقط .

ايام السبت و الاحد و الاثنين(٨-١٠مايو ) يسعدنا استقبال الشكاوي الخاصة بالغرفة الثالثة . الفرقة الثالثة فقط .





وأعلنت الكلية عن بداية استقبال الأبحاث في ٣١ مايو .





وأكد أنه لا داعي لإرسال الميل أكثر من مرة لان ذلك يؤدي الي إعادة تعيين كلمة المرور أكثر من مرة مما قد يودي الي غلق الميل نهائيا.





آداب عام و انتساب ترسل علي





تربية علمي و تربية أدبي و برامج الساعات المعتمدة ترسل علي



