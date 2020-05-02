الزمالك يرفض رحيل مصطفى محمد الموسم المقبل

أكد طارق يحيي، مقدم برنامج زملكاوي، الذي يُبث على قناة الزمالك، أن النادي قرّر عدم رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق بنهاية هذا الموسم، والإبقاء عليه الموسم المقبل.
وقال يحيى في برنامج زملكاوي: "نادي الزمالك قرر الإبقاء على مصطفى محمد وعدم رحيله عن الفريق الموسم القادم، وذلك لحاجة الفريق له ولضعف المقابل المادي في العروض الأوروبية التي تلقاها النادي للاستغناء عنه".
وأضاف يحيى: "من الصعب أن نجد لاعب بامكانيات مصطفى محمد، وسيقوم النادي بتدعيم خط الهجوم لدعم مصطفى محمد في قيادة الكتيبة الهجومية للفارس الأبيض الموسم المقبل".
يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه حتى منتصف شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا.