سينا فيها وحوش.. أحمد موسى يكشف عن كلمات أخيرة لبطل مصاب في حادث بئر العبد.. فيديو

نعى الإعلامي أحمد موسى، شهداء ابطال القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء.
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تواصلت بالأمس مع الملازم أحمد فهمي أحد أبطال القوات المسلحة والمصاب في حادث بئر العبد الإرهابي".
وتابع الإعلامي احمد موسى: "كنت في قمة فخري وانا بكلم البطل، وبكون فخور عندما اكون وسط الشرطة والجيش".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كلمت البطل في التليفون قبل دخول العمليات سمعت صوت البطل واطمأنيت عليه".
ولفت أحمد موسى: "حمد لله على سلامتك يا بطل وقلت له لو سمحت تعمل العملية وترجع سينا وقال لي هرجع مكاني تاني وسيناء فيها وحوش ولا تقلق".