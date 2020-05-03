635 مليار جنيه قيمة إشهارات الضمانات المنقولة خلال 2019

كشفت الرقابة المالية فى تقريرها السنوي لعام 2019 أن قيمة إشهارات الضمانات المنقولة سجلت 635.4 مليار جنيه خلال عام 2019 وبلغ عدد الإشهارات بالسجل الإلكترونى للضمانات المنقولة 38,592 إشهارا من خلال 70 جهة وذلك مقارنة بقيمة إشهارات قيمتها 465.3 مليار جنيه خلال عام 2018.





و أكدت الهيئة، حرصها على تعزيز دورها في الأشراف والرقابة من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين ، حيث قامت بإصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من ابرزها اصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد 182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات ، و89 قرارا لتنظيم الأسواق ، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية .





وأقرت الهيئة حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كان من أهمها صدور قرار تنظيمى بشان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.





وأضاف التقرير ، أن الهيئة سعت لتحقيق حماية افضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين ، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية او التي تنطوى على الأحتيال والغش والتلاعب ، فقد تم إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية .





تابع:"تم اعداد دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية للشركات رئي العاملة والشركات المقيدة بالبورصة ، بالإضافة الى صدور اول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر ".





وأشار التقرير، الى أصدار رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والذى يعد الأجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي وليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين او عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.





وأوضح التقرير، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهى الصغر، ويعتمد بشكل اساسى على التقنيات الرقمية ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر "النانو".





وفى خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى فقد قامت الهيئة بإصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى لأول مرة في مصر لتحل بذلك محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها في سوق التأمين المصرى سعيا لمواكبة التطورات الأقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.



