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رياضة

اتحاد الكرة يكشف موقفه النهائي من عودة الدوري وحقيقة تغيير شعار الجبلاية .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:31 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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ياسمين تيسير
أكد جمال محمد على نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تمت مناقشة العديد من الملفات خلال اجتماع الاتحاد مع أشرف صبحي وزير الرياضة اليوم، مشددا على أن لجنة الإعلام مازالت مستمرة في عملها عقب الاجتماع.


وأضاف جمال محمد على في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه تمت ماقشة الشكاوي المقدمة من الوزارة، مشددا أن العلاقة رائعة بين الوزارة والاتحاد، حيث أكد اشرف صبحي أنه يدعم الاتحاد ولا يمكن التأثير على علاقة المؤسستين. 


وتابع جمال محمد أن قرار الحكومة سيكون الحاسم بشأن عودة الدوري المصري من عدمه، مشددا على أن الاتحاد اتخذ كافة الإجراءات الوقائية حال عودة النشاط. 


وأكمل أن كرة القدم تمثل عامل خطورة ضعيفا بشأن الإصابة بفيروس كورونا، حيث إن المباريات تقام في ملعب مفتوح والخطر هو أثناء تلاحم اللاعبين أو المحاضرات قبل المباريات. 


وأكمل أن الاتحاد المصري يدرس الرد على خطاب الاتحاد الافريقي بشأن موعد عودة الدوري أو إلغائه حتى يوم 18 مايو المقبل وهو الموعد المقرر لإعلان الحكومة عن قرارها النهائي في هذا الشأن. 


أما بشأن الحديث عن رغبة الاتحاد في تغيير الشعار فأكد أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة، حيث لا يتم هذا إلا بقرار من الجمعية العمومية، 
وأضاف أن الاتحاد قدم مقترحا لـ تصميم شعار خاص لـ بطولة الدوري و بطولة كأس مصر.

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