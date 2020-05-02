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برلمان

زيادة 16 مليار جنيه برأس مال البنك المركزي.. تعرف علي التفاصيل

السبت 02/مايو/2020 - 11:59 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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محمود فايد
كشفت المادة (4)  من قانون البنك المركزي زيادة رأس ماله إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته في المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار.

كما نظمت آلية زيادته مستقبلًا، بموجب قرار من مجلس إدارة البنك المركزي؛ وذلك من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أما إذا كانت الزيادة بتمويل من الخزانة العامة للدولة فيشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة وزير المالية، وذلك بعد أن كان رأس  ناله 4 مليار جنية منذ قانون 88 لسنة 2003..

ونصت المادة  علي أن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه. وتكون زيادة رأس مال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة؛ وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات، أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية، ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بالسالب، وفي حالة حدوث ذلك يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ إخطار وزير المالية، على أن يعرض الأمر علي مجلس الوزراء خلال هذه المدة، وتكون التغطية إما نقدًا أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.

ونصت مادة (5): بأن تُعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة،وشهدت الساحة المصرفية المحلية والدولية، خلال السنوات الأخيرة، العديد من المتغيرات المتلاحقة نتيجة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم وخدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، الأمر الذى اقتضى ضرورة تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة؛ من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، ومن ثمّ فقد جاء مشروع القانون المعروض متفقًا مع توجه الحكومة، ومسايرًا لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، ليكون أساسًا لقانون متطور يساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.
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