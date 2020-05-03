أحمد موسى: الإخوان وأبواقهم الإعلامية شايفينا كفرة.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد هجوم العناصر الإرهابية في قطر وتركيا على مصر، بهدف إسقاط مصر ومؤسساتها، وهز الثقة بين الشعب وجيشه.









وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تكره الدولة المصرية ومؤسساتها.









وتابع أحمد موسى :" العناصر الإرهابية والإخوان شايفينا كفرة ويستحلون كل شيء حتى قتلنا".









وأردف أحمد موسى:" المجرم القاتل وجدي غنيم وغيره من الإرهابيين القتلة يتمنون كل ما هو سئ لمصر ويستهدفون إسقاط الدولة".









وتابع أحمد موسى: " العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء والحصول على تلك المنطقة هي الهدف من ضرب القوات المسلحة ".







