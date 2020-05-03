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محافظ مطروح ينفي زيادة عدد المصابين بـ كورونا.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 01:04 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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أسامة علي

نفى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حقيقة ما تم تداوله بشأن زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة بصورة كبيرة.

وأوضح شعيب خلال مداخلة مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى المصرية": بالنسبة لـ طاقم تمريض مستشفى النجيلة اصيب عدد منهم وتم السيطرة على الوضع تماما.

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة شهدت 6 إصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وجميعهم من الوافدين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 62 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

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